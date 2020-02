Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a lansat cele cinci melodii pe care Roxen le va canta in Finala Nationala Eurovision 2020. Acestea sunt: "Alcohol You", "Beautiful Disaster", "Cherry Red", "Colors" si "Storm" si pot fi ascultate atat pe canalul YouTube al TVR, pe site-ul eurovision.tvr.ro, cat si pe canalul YouTube…

- Piesele interpretate de Roxen vor putea fi ascultate pe site-ul eurovision.tvr.ro si pe canalul de YouTube al cantaretei. De la ora 20.00, principalul program de stiri al TVR 1 va incepe cu lansarea publica a celor cinci piese care intra in selectia nationala Eurovision. Asa cum a fost anuntat, pe 1…

- Cele cinci piese compuse pentru cantareata Roxen, desemnata reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020, vor fi lansate vineri, la ora 20.00, iar pe 1 martie una dintre ele va fi aleasa de public si de un juriu pentru a fi prezentata pe scena de la Rotterdam.Piesele interpretate de Roxen vor…

- TVR si Global Records au inceput filmarile pentru partea de grafica a celor cinci piese pe care Roxen le va interpreta in finala nationala Eurovision, care va avea loc la Buzau. Pentru editia din acest an a fost aleasa o abordare in premiera.

- Artista a povestit: „Daca ar fi sa gasesc un cuvant care sa cuprinda mesajul piesei, acesta ar fi. De cele mai multe ori, nu apreciem persoana iubita atunci cand este prezenta in viata noastra și vrem sa dam timpul inapoi cand e prea tarziu. M-am implicat mult in tot ce tine de acest proiect, am pus…

- Alina Eremia, artista Global Records, incepe anul in forța cu lansarea videoclipului piesei „Aripi de Vis” – o poveste despre iubire și regrete. Artista a povestit: „Daca ar fi sa gasesc un cuvant care sa cuprinda mesajul piesei, acesta ar fi >. De cele mai multe ori, nu apreciem persoana iubita atunci…

- Alina Eremia a facut primele declarații dupa ce, la inceputul acestui an, a fost supusa unei intervenții chirurgicale din cauza unei probleme cu care se confrunta de mai mulți ani. Artista a avut parte de un an intens, cu multe lansari de piese care au ajuns in topurile celor mai importante radio-uri…

- Scandal de proporții, la rang inalt! Cuprinși de furie chiar in ziua in care bucuria și pacea ar trebui sa domneasca, un distins domn vice-primar și al sau frate au tabarat pe doi tineri și iubitele lor, dupa ce aceștia intrasera pe o proprietate privata, dar... nesemnalizata. Filmarile bulversante,…