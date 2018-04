Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Armeniei, Serj Sargsyan, a demisionat, anunta luni, agentia de presa oficiala armeana, preluata de AFP. Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii…

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat duminica seara. Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte in fata unui…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…