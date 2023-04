Arcturus, tulpina numita științific XBB.1.16, reprezinta deja unul din 40 de cazuri noi de Covid. Noua tulpina Covid s-a raspandit in toate regiunile Angliei, cu o singura excepție, scrie Daily Mail. Pana acum, aproximativ 135 de cazuri au fost identificate in Regatul Unit, in condițiile in care India inregistra pana acum aproape doua treimi din […] The post VIDEO. Arcturus, noua tulpina super-infecțioasa de Covid a ucis cinci oameni in Anglia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .