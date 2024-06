Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a facut un important anunț astazi, 9 iunie, chiar de ziua ei de naștere. Cantareața a implinit 31 de ani și le-a facut fanilor ei un cadou muzical. Se intampla dupa ce Razvan Simion, fostul ei iubit și manager, s-a casatorit cu Daliana Raducan. E zi mare pentru artista Lidia Buble! Aflata…

- Pana in 20 iunie turistii pot beneficia de tarife la preturi cu pana la 70 la suta mai mici fata de cele din varful de sezon. Peste 60 de hoteluri si pensiuni de la malul marii s-au inscris la o noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, care a inceput vineri, 31 mai, iar Federatia Patronatelor…

- Astronomii anunța ca in aceasta vara vom putea urmari o mare parada a planetelor, atunci cind Mercur, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor alinia intr-un rind și vor putea fi vazute pe cer. Alinierea planetelor este un fenomen ceresc spectaculos care poate fi observat fara echipamente speciale.…

- O seama de obiceiuri care inca-i mai aduc pe membrii comunitații impreuna se practica pana astazi in cateva localitați din sudul județului Olt, pe teritoriul fostului județ Romanați.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, ca presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, va castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, indiferent daca Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorala. El a precizat, intr-o emisiune la Romania TV, ca Firea are 90% din…

- Cele doua planete Jupiter și Uranus, de la inceputul lunii aprilie calatoresc aproape una de cealalta. Intre 17 și 25 aprilie sunt pe același grad, iar alinierea perfecta intre cele doua planete are loc in data de 21 aprilie.

- In fața casei mele e un bloc. E mare. E gri. E urat. Are opt etaje și șase scari. Cu alte cuvinte, ar trebui sa aiba vreo 192 de apartamente, bașca garsoniere. Daca socotim o medie de 3 membri pe familie, in blocul asta ar trebui sa traiasca 576 de oameni, bașca aia din garsoniere. Cu toate astea, zi…

- In 13 martie era publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 211/28/391/2024 pentru modificarea Instrucțiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice nr. 26/36/542/2016. Potrivit…