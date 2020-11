Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat miercuri ca proiectul de ordonanta de urgenta referitor la implicarea studentilor de la facultatile de medicina in tratarea bolnavilor de COVID este pregatita pentru adoptare, adaugand ca, in paralel, s-a luat deja legatura cu universitatile de la care ar urma sa provina respectivii studenti.



"Ordonanta este gata pentru adoptare astazi. Noi, de altfel, in colaborare cu universitatile, am inceput sa cream listele, deci au inceput universitatile sa creeze listele. In secunda in care este publicata, o sa incepem sa preluam studentii care…