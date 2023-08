VIDEO. Apocalipsa din Tenerife: focul a cuprins insula, mii de oameni evacuați Peste 26.000 de persoane au fost evacuate in conditiile in care amplul incendiu izbucnit marti seara pe insula turistica spaniola Tenerife continua sa se extinda, au anuntat sambata serviciile pentru interventii in situatii de urgenta, informeaza AFP, conform Agerpres. This is Tenerife a small island off the coast of Spain – it’s currently engulfed in […] The post VIDEO. Apocalipsa din Tenerife: focul a cuprins insula, mii de oameni evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a izbucnit miercuri pe insula spaniola Tenerife, din arhipelagul Canare, in Oceanul Atlantic. Autoritatile locale spun ca peste 200 de pompieri au fost mobilizati. Wildfire rages atop hills in a national park on the Spanish island of Tenerife https://t.co/s2i4ugm7h7 pic.twitter.com/wS5R5MV6RX…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un tren cu pasageri a deraiat de pe șine, in estul Suediei. Deraierea a fost cauzata de surparea unui rambleu din cauza unor ploi puternice, anunta politia, relateaza AFP. In urma unei furtuni, trenul, care circula pin apropierea orașului Hudiksvall a ieșit de pe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Zeci de mii de oameni au fost evacuați din casele și hotelurile de pe insula greceasca Rodos, dupa ce incendiile de vegetație au cuprins o mare parte a insulei, transmite BBC. Grecia este afectata de un val de caldura extrema, iar duminica sunt așteptate in unele zone temperaturi de 45 de grade C. …

- Zeci de perchizitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind vizate doua grupuri infractionale.…

- Un nou incident s-a produs luni dimineața pe calea ferata. O locomotiva a luat foc in județul Dambovița. Incendiul a izbucnit la locomotiva unui tren de marfa in comuna Tartașești. „La momentul sosirii echipajelor de interventie, incendiul se manifesta in camera motoarelor. Focul a fost localizat rapid…