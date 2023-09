VIDEO - Apariție fără explicații pe cerul Marocului, cu câteva momente înainte ca pământul să se cutremure Marocul a fost lovit de cel mai puternic cutremur din ultimii 120 de ani, cu o magnitudine de 6,8 pe Richter, care a cauzat deja mii de decese. Inainte de acest eveniment seismic, localnicii au observat lumini albastre intermitente pe cer, un fenomen inca neexplicat. Cutremurul, resimțit pana in Portugalia și Algeria, a devastat regiuni din Maroc, inclusiv orașul Marrakesh, inclus in patrimoniul mondial UNESCO. Luminile albastre misterioase, surprinse pe video, au reaprins discuțiile despre „luminile cutremuratoare”, informeaza newsweek.com. "Lumini de cutremur", sau doar o explozie? "Lumini de cutremur", sau doar o explozie? Un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 pe Richter a lovit Marocul vineri noapte, fiind cel mai puternic seism din ultimii 120 de ani. Inainte de cutremurul care a ucis deja mii de persoane, localnicii au putut observa lumini albastre intermitente pe cer. Fenomenul inca nu a fost explicat.

- Peste 2.000 de oameni au murit in cutremurul devastator, de magnitudine 7 pe Richter, care a zguduit centrul și vestul Marocului. Alți peste 2.000 de oameni au fost raniți. Seismul a fost unul de suprafața, produs la doar 18 kilometri adancime.

- Maroc a fost lovit e un cutremur teribil vineri dimineața, de 6,8 grade pe scara Richter. Mai multe orașe au fost afectate, printre care și Marrakesh. Presa internaționala informeaza ca sunt sute de morți și raniți și refugiați, dar și straini care vor cu disperare sa paraseasca repede Marocul. ...

