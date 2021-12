Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Lupeni, Lucian Resmerita, anunta ca mai multi angajati, care incaseaza banii pentru parcare, in statiunea Straja, au fost surprinși de camerele de supraveghere cand sustrageau o parte din bani. Primarul le cere turistilor sa solicite bon fiscal. „Sanctiuni drastice pentru neregulile…

