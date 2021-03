Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. „Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze administrate global pe pozitia 23”, a afirmat Baciu, intr-o conferinta de presa. El a spus ca in Romania vor fi aduse in luna martie 2.212.734 de doze de vaccin, fata de 2,6 milioane de doze initial. Potrivit lui Baciu, in luna aprilie vor sosi in tara 3.175.000 de doze de vaccin anti-COVID.Baciu…