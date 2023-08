Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- U.S. President Joe Biden hosts Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the White House on Thursday, with the Ukraine war and Italy’s relations with China expected to be among the top items on the agenda, according to Reuters. Italy‘s first woman prime minister came to power last October and is seeking…

- O activitate puternica a eruptiilor solare, care ar putea interfera cu comunicatiile pe unde scurte, este prognozata pentru luni, au anuntat oamenii de stiinta rusi, dupa ce duminica au fost observate trei eruptii pe Soare, relateaza Reuters. ⚡ In other news : Scientists warn of powerful solar flare…

- Un barbat a murit miercuri in incinta unui tribunal din Kiev dupa ce s-ar fi baricadat intr-o incapere si ar fi declansat un dispozitiv exploziv, a declarat ministrul de Interne Ihor Klimenko.Oficialul a notat ca este vorba despre „informatii preliminare”, relateaza Reuters. ❗️Preliminary info on the…

- Un barbat din Roman și-a agresat soția, și-a sechestrat copiii in casa și a amenințat cu un cuțit polițiștii care incercau sa il calmeze. El a fost reținut și va fi cercetat pentru mai multe infracțiuni. Este vorba despre un barbat in varsta de 47 ani, din municipiul Roman. Potrivit Inspectoratului…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Trupul unui barbat de 72 de ani a fost gasit partial carbonizat, in zona picioarelor, dupa ce acesta s-a invelit cu o patura electrica. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112, dupa ce nu l-au mai vazut de cateva zile. ”In data de 15.05, in jurul orelor 16.45, Politia Municipiului Caransebes a fost…