O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Kievul trebuie sa accepte cererile […] The post VIDEO. Alerta de raid aerian in toata Ucraina, dupa ultimatumul lui Lavrov. Lupte aprige in jurul orașului Kreminna și Bakhmut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .