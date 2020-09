Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat vineri ca in prima saptamana de campanie electorala, pentru contraventiile constatate in acest context, s-au aplicat 39 de amenzi in valoare de peste 28.000 de lei si 21 de avertismente scrise. "In prima saptamana a campaniei electorale s-au desfasurat 93 de manifestari electorale in municipiul Bucuresti si in aproape 70 de localitati din 23 de judete, in principal sub forma de intalniri cu alegatorii sau caravana. (...) In seara zilei de 2 septembrie, 18 persoane care faceau parte dintr-o caravana nu au respectat…