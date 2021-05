Stiri pe aceeasi tema

- Sperantele secesionistilor scotieni de a câstiga o majoritate absoluta în parlamentul local si de a face în acelasi timp sa avanseze cauza unui nou referendum asupra independentei erau în continuare în suspans sâmbata, la doua zile dupa alegeri, în pofida circumscriptiilor…

- O disputa franco-britanica pe tema drepturilor de pescuit din apele insulei Jersey, o dependența a coroanei britanice din Canalul Manecii, la doi pași de coastele Franței, a escaladat miercuri și joi, simbolic pentru starea relațiilor dintre UE și Regatul Unit, la doar patru luni dupa ce Brexit-ul a…

- Guvernul britanic faciliteaza incepand de miercuri, 5 mai, acordarea vizelor de munca pentru oameni de stiinta, artisti sau muzicieni premiati, printr-o noua politica de imigrare bazata pe competente, introdusa dupa Brexit, informeaza AFP, citata de Agerpres.Procedurile pentru obtinerea vizei de munca…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada „lumina de la capatul tunelului”, in pofida celui de-al treilea val al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Marea Britanie are acum aproape trei luni de viața și politica dupa Brexit. În ciuda faptului ca guvernul lui Boris Johnson și-a asumat noul sau rol de vecin teribil al Europei, care a pretins victoria în cursa vaccinului ca o consecința a Brexitului și a amenințat ca va încalca tratatele…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marti prioritatile guvernului sau in ce priveste politica externa si de aparare post-Brexit, prin care Londra se angajeaza sa creasca influenta Regatului Unit in regiunea Indo-Pacific, in incercarea de a echilibra dominatia Chinei, relateaza Reuters. Iata…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a exprimat sustinerea fata de o candidatura comuna a Angliei, Scotiei, Tarii Galilor, Irlandei de Nord si Irlandei la organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030, cu un an inaintea inceperii de catre FIFA a procesului de selectie, transmite AFP. ''Este…