Stiri pe aceeasi tema

- Acuzat ca a incalcat 'independența procurorilor DNA', Drula revine: 'Sinistra este decizia CCR privind abrogarea pensiilor parlamentarilor'Presedintele USR Catalin Drula a catalogat ca sinistra decizia CCR privind abrogarea pensiilor parlamentarilor. El a adaugat ca asa-zisnul „principiu al securatatii…

- Mulți romani, fani sau nu, o știu pe Dana Budeanu cea din ziua de azi, dar cunosc puține despre trecutul ei. Numele ei de fata a fost Guțila, iar tatal ei, Adrian, a fost acuzat de un raport ONU ca a dat șpaga in Irak pentru petrol. Mama ei, Lucreția Guțila, este de profesie arhitect și rare sunt fotografiile…

- Este una dintre cele mai cunoscute, dar și discrete femei din show-ul de la noi din țara. Admirata pentru cariera sa, puțini știu ca a fost casatorita cu un afacerist care a starnit controverse in spațiul public. Cine este Cenap Arzan, fostul sot al Adinei Buzatu a fost acuzat de inselaciune de un designer…

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, soferul drogat care a omorat 2 tineri la 2 Mai si a bagat in spital alti 3 oameni, a vorbit, in premiera, despre situatia in care se afla familia sa. Toata familia Pascu s-a ales cu dosare. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea […]…

- Dorinel Umbrarescu, omul de afaceri a carui firma executa lucrarile de la autostrada A7, are un oraș privat și o vila cat Casa Poporului. Cel supranumit „regele asfaltului” din Romania și-a ridicat un adevarat imperiu de-a lungul anilor. In anul 2007, la nici trei kilometri de Adjud, Umbrarescu a construit…

- Augustin Capalnaș, un fost preot clujean care a renunțat in cele din urma la haina preoțeasca pentru uniforma de polițist, uniforma pe care a și pierdut-o la scurt timp, este acuzat acum de inșelaciune. Dupa ce a renunțat la sutana de preot, Capalnaș a devenit polițist, insa la ceva timp a fost prin…

- La data de 19 septembrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 41 de ani, din Lehliu Gara, județul Calarași, care este cercetat pentru inșelaciune. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la…

- Constantin Paun a afost adus, miercuri dimineata, in fata magistratilor Tribunalului Ilfov, dupa ce avocatul a contestat masura arestului preventiv si a cerut o masura mai blanda. Fostul politist-sef la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Bucuresti nu a facut declaratii la intrarea…