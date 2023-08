VIDEO. Accident în Europa-Park, cel mai mare parc de distracție din Germania: şapte persoane au fost rănite Sapte persoane au fost ranite intr-un nou accident la Rust, in sudul Germaniei, in cel mai mare parc de distractie din tara, Europa-Park, unde scena spectacolului ”Retorno dos Piratas” s-a surpat pe zone de sosire a unui montagnes russes, scrie presa germana. ???????????? FLASH | Un accident est survenu aujourd’hui dans le parc d'attractions Europa-Park, […] The post VIDEO. Accident in Europa-Park, cel mai mare parc de distracție din Germania: sapte persoane au fost ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

