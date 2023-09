VIDEO. Accident cumplit la marginea Capitalei. Doi motociclişti, răniţi după ce o maşină le-a ieşit în faţă Doi motociclisti, de 17 si 18 ani, au fost raniti, intr-un accident rutier care a avut loc in judetul Ilfov. Șoferul unei mașini a virat la stanga in loc nepermis si le-a iesit in fata celor doi tineri. ”In imaginile video este surprins un accident petrecut la intersectia dintre Sos. Fundeni si strada Teiului. Acest […] The post VIDEO. Accident cumplit la marginea Capitalei. Doi motociclisti, raniti dupa ce o masina le-a iesit in fata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, marți, pe o trecere de pietoni de langa o scoala din Sighetu Marmatiei. O fetita in varsta de 10 ani, bunica si matusa ei au fost spulberate de o masina in timp ce traversau strada. Un elicopter SMURD a fost trimis sa o preia pe copila care a ramas […] The post Accident…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Capitalei. Arde vegetația pe un camp intre localitațile Bragadiru și Magurele, din județul Ilfov. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta pe…

- Sapte copii si doi adulti au fost raniti dupa ce o masina s-a izbit de cladirea unei scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, relateaza BBC. Politia metropolitana a fost chemata dupa ce un Land Rover s-a izbit de cladirea unde functionau clasele pregatitoare. Incidentul a avut loc in jurul…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de percheziții in mai multe județe, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați sau aflate in situații vulnerabile. Victimele nu au primit nici mancare, nici tratament medical in timp…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…