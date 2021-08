Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de astronomi chinezi a anuntat descoperirea unui urias nou filament de gaze si praf cosmic la periferia galaxiei noastre, de cealalta parte a nucleului galactic, o structura ce a fost botezata "Cattail" si care nu este pentru moment cartografiata complet, dar care ar putea reprezenta un…

- Posibil cel mai mare laborator clandestin de droguri sintetice identificat vreodata in Olanda a fost descoperit in noaptea de joi spre vineri in sud-estul tarii, informeaza AFP. Conform politiei olandeze, laboratorul avea capacitatea de a produce zilnic peste o suta de kilograme de droguri…

- O cometa gigantica, descoperita la marginea Sistemului Solar, ar putea fi de 10 ori mai mare si de pana la 1.000 de ori mai grea decat cometele obisnuite, conform unui material publicat vineri de Space.com. Acest obiect cosmic, catalogat in mod oficial drept cometa la 23 iunie, a primit denumirea…

- O cometa gigantica, descoperita la marginea Sistemului Solar, ar putea fi de 10 ori mai mare si de pana la 1.000 de ori mai grea decat cometele obisnuite, conform unui material publicat vineri de Space.com. Acest obiect cosmic, catalogat in mod oficial drept cometa la 23 iunie, a primit…

- Studiu ofera noi date despre rotatia Caii Lactee si ofera o fereastra spre analiza naturii celei mai misterioase forme de materie din Univers, materia intunecata. Materia intunecata este inca un tip necunoscut de materie despre care se considera ca ar contine o mare parte din masa totala a Universului.…

- Calea Lactee se roteste in jurul propriei axe cu viteza de 210 km/s, insa un nou studiu a ajuns la concluzia ca de la formarea sa, in urma cu aproximativ 14 miliarde de ani, galaxia si-a pierdut cel putin 24% din viteza de rotatie, scrie Space.com.

- Calea Lactee se roteste in jurul propriei axe cu viteza de 210 km/s, insa un nou studiu a ajuns la concluzia ca de la formarea sa, in urma cu aproximativ 14 miliarde de ani, galaxia si-a pierdut cel putin 24% din viteza de rotatie, incetinire pusa pe seama materiei intunecate, transmite vineri Space.com.…

- NASA a publicat o imagine care prezinta o „energie violenta” nemaivazuta pana acum in centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. Imaginea a fost creata dupa doua decenii de cercetari, relateaza CNN. Fotografia uimitoare a fost compilata folosind datele de la Observatorul cu raze X Chandra al NASA și radiotelescopul…