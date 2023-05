Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), luni seara, in deplasare, in etapa a doua a fazei play-off a Superligii de fotbal, la meciul de debut al antrenorului cipriot Elias Charalambous la echipa bucuresteana. Detinatoarea Cupei Romaniei a deschis scorul in min. 6, prin autogolul…

- Farul Constanța a invins cu emoții pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, duminica, in prima etapa a play-off-ului Superligii, golul victorie „marinarilor” fiind marcat de Adrian Mazilu, jucator de 17 ani, ajuns la 5 goluri in cele 8 meciuri din 2023.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC U Craiova au pierdut meciurile sustinute duminica in etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat, si vor transa disputa pentru ultimul loc care asigura prezenta in play-off in meciul direct. Sepsi OSK a fost invinsa de FCSB cu scorul de 1-0, pe Arena…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia covasneana Sepsi OSK, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regular al Superligii.Pe Arena Nationala, bucurestenii au deschis scorul in minutul 21. A fost o gafa a lui Mark Tamas, gafa de care a profitat Florinel…

- Farul Constanța a invins marți seara pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu 2-0, in etapa a 28-a Superligii. „Marinarii” lui Hagi au ajuns la 6 meciuri fara infrangere, din care 5 victorii. Sepsi OSK pierde primul meci dintr-o tripla de foc in ultimele 3 etape,

- Liderul campionatului, Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin croatul Adnan Aganovic (27), dupa o eroare a lui Paul Antoche. Gazdele au avut si o bara, prin Alexandru Tudorie…