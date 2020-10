Stiri pe aceeasi tema

- Pedeapsa crunta, cu executare, pentru individul care in toamna lui 2019 și-a ucis iubita in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Gheorghe Cosmin Titiș a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare și va trebui sa plateasca zeci de mii de euro despagubiri familiei victimei.

- Artistul timișorean Daniel Dorobanțu, considerat un pionier al muzicii ambient in Romania, a fost sarbatorit cu o emisiune speciala difuzata de TVR sub genericul „Remix“, realizata de Doru Rocker Ionescu. De la debutul sau in 1995, Daniel Dorobanțu a produs numeroase albume de studio și lucrari de arta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a dat jos pe Marian Oprisan din fruntea organizatiei Vrancea, pe care o conduce de 20 de ani, sustin surse politice pentru Adevarul. Ciolacu ar vrea sa-l instaleze la sefia filialei pe Cristi Misaila, primarul orasului Focsani, care l-a invins la alegeri pe ministrul…

- Ziarul Unirea Aproape un sfert de secol de INCHISOARE pentru tanarul care a VIOLAT și UCIS o femeie de 91 de ani. Filmul cumplit al evenimentelor Un tanar care a violat și ucis o femeie in varsta de 91 de ani in aprilie 2020 a fost condamnat la aproape un sfert de secol de inchisoare (mai exact 24…

- Tribunalul Alba a motivat decizia prin care l-a condamnat pe un barbat in varsta de 29 de ani la aproape un sfert de secol de inchisoare (mai exact 24 de ani si 2 luni de privare de libertate) pentru viol, violare de domiciliu si omor.

- Norvegia, cel mai mare producator de petrol din Europa de vest, a raportat primul deficit public din ultimii 25 de ani. Declinul a ajuns in T2 la 8 miliarde de euro, dupa ce autoritatile inregistrasera in primele trei luni ale anului un surplus de 2 miliarde de euro, potrivit Rappler citat de Mediafax.Tara…

- Jackie Chan nu trece deloc prin momente prea bune, dupa ce a pierdut doua apartamente de lux situate in centrul Beijingului. Imobilele valoreaza in jur de 11 milioane de euro și au fost confiscate de autoritați din cauza unui conflict intre doua firme imobiliare.

- O lege care conține mai multe masuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor catre foștii proprietari a fost adoptata marți de Camera Deputaților, in cadrul lucrarilor sesiunii extraordinare. Actul normativ, printre ai carui inițiatori se numara și deputatul social-democrat buzoian…