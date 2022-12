Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- Prima semifinala a zilei a avut loc la Baia Mare, unde CSM Știința Baia Mare, campioana en-titre, a intalnit pe SCM USV Timișoara. Meciul a stat sub semnul mizei uriașe, astfel ca debutul partidei a fost marcat de numeroase greșeli de ambele parți. Banațenii au fost mai prezenți in joc și in minutul…

- SCM USV Timisoara va juca doar finala mica in Liga Nationala, dupa ce a cedat pe final, in deplasare, cu rivala CSM Stiinta Baia Mare. A fost 11-9 pentru gazde in semifinala disputata in mansa unica, banatenii platind tribut pentru un final de sezon mai putin reusit in campionat. Meciul a fost unul…

- Dupa 11 etape scurse din Liga Zimbrilor, Roland Thalmaier este cel mai bun marcator al echipei turdene cu 52 de goluri marcate. Performanța lui Roland este cu atat mai mare, cu cat in meciurile contra Constanței și Bacaului nu a marcat, fiind accidentat. Echipele contra carora a marcat Thalmaier: Timișoara…

- Romanii se gandesc cu teama și groaza la facturile de energie electrica din urmatoarele luni. Foarte mulți cauta metode prin care sa faca economie la curent. Iata ce soluție s-a gasit la Timișoara pentru a reduce din cheltuieli. Banațenii au descoperit o metoda fabuloasa, care face deja furori. Metoda…

- „Eternele” rivale, Steaua și Dinamo, se vor intalni in 26 noiembrie, pe Stadionul Ghencea, in semifinala Ligii Naționale de Rugby. In cealalta partida se vor duela Știința Baia Mare și SCM Timișoara. In ultima etapa a Play-Off-ului, Dinamo a pierdut la limita chiar cu Steaua (22-23) și a cedat acesteia…

- Liga Naționala de rugby se reia dupa patru saptamani, iar echipa viola joaca in deplasare, sambata, 1 octombrie, la ora 13,00, cu Steaua București. Partida conteaza pentru penultima etapa din play-off, a cincea. Jocul din Ghencea reprezinta a treia deplasare consecutiva pentru jucatorii lui Valentin…