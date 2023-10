Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu este cea mai numeroasa minoritate din Romania, in fiecare an la Festivalul Intercultural Pro Etnica, minoritatea greaca este prezenta cu un numar important de artisti. La fiecare editie ansamblurile de dansuri si cele corale ale Uniunii Elene din Romania aduc pe scena din Piata Cetatii bucuria…

- De peste 20 de ani Festivalul Pro Etnica reuneste la Sighisoara in judetul Mures artisti reprezentand cele 20 de minoritati nationale din Romania. O prezenta constanta la toate editiile a fost Corul B"nei Milu al Comunitatilor Evreilor din Brasov, coordonatoarea acestuia, Cristina Plugaru, subliniind…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marti, in judetul Arad, ca lucrarile la calea ferata care mai sunt de executat intre Curtici si Simeria ar putea sa fie finalizate pana in august 2024, de cand ar urma sa se circule pe o infrastructura noua, dar si cu trenuri noi. Ministrul a vizitat…

- Atleta mureșeana Madalina Florea a debutat cu dreptul in cadrul Golden Trail Series. "Golden Trail Series este cel mai cunoscut circuit de alergare montana din lume, unde se aduna cei mai buni sportivi din lume, a ajuns la cursa cu numarul patru din acest sezon, acolo unde Madalina a luat startul alaturi…

- Progres extrem de slab pe șantierul liniei de cale ferata Apața – Cața (28,2 km), parte a Coridorului feroviar Rin – Dunare, susține ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, aflat in vizita pe șantier. Pe de alta parte, Asociația Pro Infrastructura (API) acuza ca intarzierile sunt cauzate și de Guvern,…

- Sufletul lui Petofi este cu noi cand noi, maghiarii, facem ceva pentru patria noastra,pentru comunitate, pentru natiune. Sa pastram acest spirit alaturi de amintirea lui – a declarat duminica, la Albesti, in judetul Mures, Peter Szilagyi, secretar de stat adjunct pentru politica nationala. In satul…

- CS Minaur a invins astazi Potaissa Turda cu scorul de 32-23 (15-13), in finala turneului de pregatire organizat in Sala polivalenta ”Lascar Pana”. O competiție care s-a disputat in sistem Final Four. Baimarenii au mers in finala dupa ce au trecut ieri de CSM Sighișoara, cu 39-27 (19-14). La randul sau,…

- La ????????????????ș???????????????? descoperim satul sasesc din județul Mureș, a carui biserica fortificata este una dintre cele mai compacte din Transilvania. Acest lucru se datoreaza, in prinicpal continuitații construcției, in perioada 1521-1524, de catre un singur constructor: maestrul Ștefan Ungar,…