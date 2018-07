Stiri pe aceeasi tema

- "Inainte sa vin la emisiune m-am intalnit cu socrul meu si primise o hartie de la DNA. Socrul meu care, sigur, e persoana cea mai apropiata de familia mea si cu care stam, ne vedem in fiecare zi, stiti ca a avut mandat de interceptare totala, telefoane, ambiental, tot-tot-tot, asa, ca la teroristi.…

- DNA iși continua neabatut „programul” Alina Mungiu Pippidi reacționeaza dupa achitarea fostului premier Victor Ponta, intr-un editorial publicat in Romania Curata ca decizia era una previzibila: „Așa cum era de prevazut, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea fostului premier Victor…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit, joi, prima sentința in in dosarul Turceni-Rovinari, dispunand achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova. In aceeași cauza au fost achitati si Laurentiu Ciurel, director general al Complexului Energetic Rovinari la data faptelor…

- In schimb, Dumitru Cristea, fost director general al CE Turceni, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de DNA.…

- Procurorii DNA au cerut pedepse cu executare in cazul ambilor foști demnitari. Anchetatorii vor ca Dan Șova sa primeasca o pedeapsa spre maximum prevazut de lege pentru faptele de care este acuzat, respectiv trei infracțiuni de complicitate la abuz in serviciu, 17 infracțiuni de fals in inscrisuri sub…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. In acelasi dosar au fost achitati si Laurentiu Ciurel, director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER) la data faptelor, si Laurentiu…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte joi, dupa patru amanari, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu…