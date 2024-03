Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizații media cer, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Culturii, Raluca Turcan, demiterea director interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei, Adrian Cioroianu din funcție.Acesta a dezvaluit, prin intermediul unei postari de pe facebook ,,detalii cu privire la documentele…

- Mai multe ONG-uri solicita demiterea lui Adrian Cioroianu din funcția de director al Bibliotecii Naționale a Romaniei (BNaR), dupa ce acesta a divulgat subiectul la care lucreaza jurnalista Emilia Sercan, intr-o postare pe Facebook.Organizațiile ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația…

- Schimb de replici intre Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei, și fostul polițist Marian Godina. Contextul. Un alt diferend intre Adrian Cioroianu și jurnalista de investigație Emilia Șercan, careia Godina a simțit nevoia sa intervina. Cioroianu a aflat și a dezvaluit public…

- Un nou conflict s-a iscat recent pe meleaguri dambovițene. Protagoniști sunt jurnalista Emilia Șercan și Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei. Totul a plecat de la o postare a jurnalistei care scria despre condițiile nu prea bune de citit din instituția condusa de istoric.…

- Razboiul dintre Adrian Cioroianu și Emilia Șercan continua. Satul de toate acuzațiile nefondate pe care jurnalista „creatoare de fake-news” le-a lansat in spațiul public, istoricul a dezvaluit ce facea aceasta la Biblioteca Naționala, la temperaturi de 16,6 grade. „E suficient sa va spun ca a cerut…

- Emilia Șercan l-a acuzat, vineri, pe Adrian Cioroianu ca a incalcat legea și normele instituției pe care o conduce și a cerut intervenția Ministerului Culturii, dupa ce directorul Bibliotecii Naționale a divulgat subiectul la care jurnalista lucra.„Dezvaluirea de catre Adrian Cioroianu a informației…

- Polițistul Marian Godina a reacționat dur dupa ce Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, intrat in conflict cu Emilia Șercan, a divulgat subiectul investigației jurnalistei.„La biblioteca poate merge oricine, domnule Cioroianu, și sa ceara orice carte, chiar și despre cauzele apariției…

- Anunțul privind comasarea alegerilor europarlamentare și locale a „bagat in priza” lumea politica din Bacau. Marile partide inca iși cauta candidați și negociaza posibile scenarii, in timp ce politicieni mai vechi se pregatesc sa se arunce in lupta pentru fotoliul de primar al municipiului. La PSD și…