- Augustin Jianu, fostul ministru al Comunicatiilor, a anuntat pe Facebook ca demisioneaza din PSD si se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta, catalogand formatiunea din care a facut parte un partid de mafioti, iar tandemul Dragnea Dancila cea mai mare catastrofa a istoriei recente,…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarea Ponta, a anuntat ca demisioneaza din PSD si va trece la formatiunea nou-infiintata in care se afla si Victor Ponta. "Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri…

- Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului in guvernul Tudose, si Gabriela Podasca, deputat PSD, s-au alaturat miercuri partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, potrivit unor surse politice. Alaturarea celor doi are loc la doar o zi dupa ce Victor Ponta anuntase pe Facebook…

- Pro Romania, partidul lui Victor Ponta si Daniel Constantin, isi mareste "zestrea" de parlamentari. Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat…

- Lovitura dura in PSD. Unul dintre cei mai importanți baroni ai social democratilor Catalin Nechifor parasește PSD-ul si se alatura noului partid fondat de Victor Ponta, Pro Romania. Decizia luata de unul dintre oamenii cheie ai PSD vine dupa vizita surpriza la Suceava a fostului premier. Victor…