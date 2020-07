Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania il dorește pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, impotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan. Anunțul a fost facut la Digi24 de senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu il vede pe Ponta drept un candidat bun, dar deocamdata o susține pe Gabriela…

- Sondajul indica o diferenta de 8,8 puncte procentuale intre cei doi candidati, in situatia in care Nicușor Dan ar fi susținut de PNL, USR-PLUS și PMP, iar Gabriela Firea – de PSD, Pro Romania și ALDE. Procentul bucureștenilor care au indicat ca vor veni la vot și au o opțiune este de 67,3%…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat joi faptul ca masinile firmei de salubritate din Sectorul 5 au bruiat conferinta sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, acuzand faptul ca in spatele acestei actiuni se afla primarul general, Gabriela Firea, si primarul Sectorului…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale, anunța AGERPRES."Am discutii cu domnul Tariceanu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august, potrivit…