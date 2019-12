Victor Ponta acuză că măsurile propuse de guvernul Orban sunt copiate după cele ale guvernului Boc "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe sa cred ca ne intoarcem zece ani inapoi. Avem un presedinte de dreapta, guvernul presedintelui, pe care si l-a dorit, o majoritate parlamentara, asa cum a fost ea facuta, oameni care au trecut la Putere, si o criza economica si sociala in care ne aflam deja, dar inca nu ii simtim toate efectele. Am vazut ca masurile propuse de guvernul Orban sunt cam copiate dupa cele ale guvernului Boc si probabil si rezultatul va fi acelasi, o criza care va fi decontata de catre romani, care cu cat au venituri mai mici cu atat o vor simti mai tare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

