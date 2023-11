Victor Negrescu, noul șef al PSD Alba Schimbari la PSD Alba! Radu Tuhuț, șeful PSD Alba, a fost inlocuit din funcție de europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta și-a anunțat numirea pe pagina sa de socializare. „Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a decis astazi desemnarea mea in rolul de coordonator județean al PSD Alba, prin prisma calitații de vicepreședinte regional. A venit vremea sa ne asumam, impreuna cu echipa noastra de primari și lideri locali, responsabilitatea coordonarii activitații politice a PSD in județul Alba, cu scopul de a dezvolta cele mai bune proiecte pentru județ”, a scris pe pagina sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

