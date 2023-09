Victimele exploziilor de la Crevedia cer peste 8 milioane de euro despăgubiri. Ce spune avocatul patronilor stației GPL Zecile de victime ale exploziilor de la Crevedia cer peste 8 milioane de euro despagubiri de la patronii stației GPL care funcționa ilegal in zona. Reacția avocatului inculpaților. Victimele afectate de exploziile de la Crevedia cer despagubiri de 8,5 milioane de euro Marți, 26 septembrie, s-a implinit exact o luna de cand comuna Crevedia era zguduita de o explozie la o statie GPL . Deși nu mai avea autorizatie de ani buni, locația a continuat sa functioneze. Cinci oameni au platit cu viata, iar zeci de salvatori și civili inca lupta pentru viața lor in spitale din țara și strainatate. Pana in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Avocatul patronilor statiei GPL din Crevedia (Dambovița), Florin Cojocaru, a declarat, miercuri, 27 septembrie 2023, ca au fost deja onorate primele „tranzactii” pentru despagubirea celor ale caror locuinte au fost afectate de explozie.

