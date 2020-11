Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea AIUD: Masurile pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu COVID-19, prelungite inca 14 zile La nivelul municipiului Aiud, Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 3 noiembrie 2020, a prelungit cu inca 14 zile valabilitatea unor masuri pentru prevenirea…

- Primarul in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in timpul campaniei electorale, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu s-au chinuit sa critice orice proiect inițiat de ea, dar acum Vlad Voiculescu anunța ca va continua proiectele pe sanatate ale fostului primar.Citește și: RECORD de decese…

- Vlad Voiculescu va fi viceprimarul Capitalei, spune copresedintele USR PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui. „In CGMB, din calculele noastre, avem majoritate impreuna cu PNL si asa ca angajamentele noastre vor fi toate puse in practica. Vlad Voiculescu va fi viceprimar, de la PNL asteptam o propunere de viceprimar…

- La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a declarat ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, a venit, la finalul acestei saptamani sa ceara votul sucevenilor, dupa ce a sabotat masurile actualului Guvern PNL de lupta impotriva coronavirusului. „Organizația județeana a PSD Suceava nu s-a remarcat in plina epidemie…

- Potrivit planului plan de masuri, reguli și recomandari avute in vedere de Ministerul de Interne pentru organizarea evenimentelor electorale in condiții de siguranța in contextul epidemiei de COVID-19, obiectivul primordial al Guvernului in perioada desfașurarii campaniei electorale este asigurarea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, in sedinta comuna in care premierul Ludovic Orban va prezenta raportul privind masurile luate de Guvern pentru limitarea raspandirii COVID-19, organizarea alegerilor si deschiderea scolilor.

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent miercuri la plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13.00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…