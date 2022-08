Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat, luni, la debutul ediției de anul acesta a „Lunii Diasporei”, ca preocuparea administrației este de a stimula intoarcerea in județ a sucevenilor plecați in strainatate. Luna Diasporei a debutat la Consiliul Județean Suceava cu o intalnire cu reprezentanți ai comunitații istorice romanești din Cernauți. La intalnire au […] The post Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, catre sucevenii din Diaspora: Va vrem acasa! first appeared on Suceava News Online .