Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a luat act de comunicatul de presa transmis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din data de 08.08.2022, a carui realitate prezentata a pietei de asigurari ridica mari semne de intrebare cu privire la profesionalismul…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii cere vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, sa ofere urgent explicații in fața Parlamentului Romaniei și in fata organelor judiciare! Am luat act de comunicatul de presa transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Comunicat de presa Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii cere vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, sa ofere urgent explicații in fața Parlamentului Romaniei și in fata organelor judiciare! Am luat act de comunicatul de presa transmis de Autoritatea de…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage public atenția conducerii ASF și celor 6,5 milioane de platitori de polițe RCA din Romania asupra dezinformarii grosolane venite din partea corporațiilor din asigurari care activeaza in Romania, prin intermediul…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) iși exprima public dezamagirea cu privire la ințelegerile subterane promovate in Parlamentul Romaniei, prin incalcarea legii, sabotand interesele legitime ale cetațenilor romani, pe care fiecare parlamentar in parte a…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) iși exprima public dezamagirea, prin intermediul unui comunicat de presa, cu privire la „ințelegerile subterane promovate in Parlamentul Romaniei, prin incalcarea legii, sabotand interesele legitime ale cetațenilor romani,…

- Euroins o ia pe urmele City Insurance: achita chiar si sub 10% din despagubirile datorate legal pagubitului, are mii de reclamatii la ASF si zeci de mii de procese in instanta pe care le pierde si totusi, refuza plata daunelor, scrie Confederația Operatorilor și transportatorilor Autorizați din Romania. …