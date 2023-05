Vicepremierul Ungariei revine în România pentru o lansare de carte SepsiBook – Targul de Carte si Festivalul de Literatura Contemporana revine la Sfantu-Gheorghe. Avand mulți cititori fideli din județele Covasna și Harghita am considerat de bun simț sa anunțam un eveniment ce va avea loc in zona. Intre 25 și 28 mai 2023, cititorii de toate varstele si gusturile vor trai experiențe inedite la targul de carte de la Sfantu-Gheorghe. Arena Sepsi urmeaza sa gazduiasca cea mai interesanta intalnire a primaverii si a anului: marea „confruntare” dintre carți și fanii lor. In „arena” vor fi prezente 30 de edituri, vor avea loc intalniri cu unii dintre cei mai inspirați… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

