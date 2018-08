Vicepremierul Stanescu: Fotbalul ar trebui sa fie serviciu public, ca apa si canalul. INS: Peste 50% din populatie nu are canalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a gazduit luni, 27 august, conferința de lansare a studiului ”Beneficiul social al investiției in fotbal”, realizat in parteneriat cu Federația Suedeza de Fotbal și cu UEFA. O premiera in Romania, studiul a prezentat o analiza detaliata a impactului participarii populației…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat vineri, la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, astfel incat "toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii". "Ceea ce va asigur este ca va…

- Romania a exportat animale vii in suma de 74,1 milioane de euro, in primul trimestru din 2018, in crestere cu 0,5% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce valoarea importurilor pe acest segment a fost de aproape doua ori mai mica in perioada mentionata, conform datelor centralizate de…

- Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform datelor centralizate de Institutul…

- Numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4,176 milioane, la 1 ianuarie 2018, in scadere cu 37.900 comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat al Institutul National de Statistica, remis cu ...