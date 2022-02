Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Sorin Grindeanu este bolnav de COVID-19 și nu a mai plecat la Chișinau pentru a participa la ședința comuna a guvernelor, potrivit unor surse guvernamentale. Sorin Grindeanu ar fi urmat sa plece vineri impreuna cu premierul Nicolae Ciuca și mai mulți miniștri la Chișinau, pentru a participa…

- Sorin Grindeanu a descoperit ca este pozitiv chiar la testarea PCR pe care membrii cabinetului condus de Nicolae Ciuca au facut-o inainte de deplasarea la Chisinau, potrivit news.ro. Ca urmare a diagnosticului, ministrul Transporturilor si-a anulat tot programul si a intrat in izolare.Recent, ministrul…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu, ce ocupa și funcția de ministrul al Transporturilor, este bolnav de Covid 19, conform unor surse guvernamentale. Grindeanu a fost testat inainte de deplasarea la Chisinau, unde are loc sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova. In condițiile in care testul…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a fost confirmat cu COVID-19, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Membrii Cabinetului condus de Nicolae Ciuca s-au testat PCR inainte de deplasarea la Chisinau, unde vineri are loc sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Republicii Moldova, insa pana in prezent…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anunțat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca s-a imbolnavit pentru a doua oara de COVID-19, si ca, de miercuri, se afla in izolare. Dincu afirma ca nu are simptome, se simte foarte bine si este nerabdator sa revina alaturi de colegii din Ministerul Apararii Nationale…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este infectat cu coronavirus. El a anunțat pe Facebook ca este izolat la domiciliu in urmatoarele zile. Virgil Popescu spune ca se simte bine și are o forma ușoara de COVID. “De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid. Rezultatul…

- Din totalul de 179 de pasageri ai unui avion, 125 au fost testați pozitiv cu COVID-19 dupa debarcare. Oamenii calatoreau pe ruta Italia – India. Potrivit oficialilor din domeniul sanatații, toți vor fi plasați in izolare. Pasagerii au ajuns in orașul Amritsar, din nordul Indiei, cu un zbor charter din Italia.…

- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…