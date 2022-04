Vicepremierul chinez Hu Chunhua a cerut sambata eforturi mai mari pentru a stabiliza comerțul exterior pe fondul unui mediu extern complex, a relatat agenția oficiala de presa Xinhua, potrivit Reuters. Mai mulți inalți oficiali au avertizat in ultimele luni cu privire la incertitudinea in comerțul exterior, care a ajutat la impulsionarea celei de-a doua economii a lumii in 2021, cererea globala și costurile ridicate ale materiilor prime putand crea provocari. „Cu cat situația este mai complicata, cu atat mai mult ar trebui sa planificam din timp și sa raspundem proactiv”, a declarat Hu, citat…