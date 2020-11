Vicecampionul european la canotaj în 2020, Sergiu Bejan, lansează prima expoziție foto virtuală Vicecampionul european la canotaj in 2020, Sergiu Bejan, lanseaza prima expoziție foto virtuala Expoziția se lanseaza online pe canalul de YouTube și pe paginile de socializare ale Federației Romane de Canotaj. „In perioada de izolare din primavara, lumea a parut ca sta pe loc. Liniștea le-a facut pe animale sa iasa din paduri și sa se apropie cat mai mult de orașele și satele care atunci pareau pustii. Eu am profitat de aceasta perioada pentru a surprinde in imagini modul in care animalele s-au bucurat de libertate. Am avut multe ieșiri in care intalnirile au fost neașteptate, dar spectaculoase.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

