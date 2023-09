Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului e in doliu! Violeta Mitul, componenta a echipei nationale a Moldovei, s-a stins din viața la varsta de 26 de ani. Tristul anunț al trecerii tinerei in neființa a fost facut de Federatia Moldoveneasca de Fotbal prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea muzicii internaționale e in doliu! Una dintre cele mai cunoscute cantarețe de opera, Milka Stojanovic, s-a stins din viața in Belgrad, la varsta de 86 de ani. Trista veste a fost confirmata de portalul Nova.rs de la Teatrul Național din Belgrad.

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Un nou doliu șocheaza lumea la nivel internațional! Este vorba despre un cunoscut actor din "Jaws 2", care s-a stins din viața, recent, la varsta de doar 56 de ani. Cine este și care este boala de care suferea actorul de la Hollywood.

- Trevor Francis, renumit ca primul jucator de un milion de lire sterline al Marii Britanii, s-a stins din viața la varsta de 69 de ani. El a reprezentat Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Rangers, QPR și Sheffield Wednesday in timpul carierei sale de jucator.

- Unul din cei mai mari pianiști ai Romaniei, maestrul Valentin Gheorghiu s-a stins din viața astazi, la 95 de ani. Printre cei care au facut anunțul trist se numara și Cezar Ouatu. Marele pianist Valentin Gheorghiu s-a stins din viața! The post Doliu in lumea muzicii din Romania! Maestrul Valentin Gheorghiu…

- Lumea muzicala din Romania e in doliu! Pianistul si compozitorul Valentin Gheorghiu s-a stins din viața la varsta de 95 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de mai multe persoane, iar Cezar Ouatu a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost portar legendar al Rapidului s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a clubului FC Rapid.