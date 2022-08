Viața la țară, pe timp de șantier Cum am zis in titlu, viata la tara, pe timp de santier. Sau, cum s-a calit otelu’. Era sa zic hotelu’. Gandul pacatosului, domn’le… La ospiciu, o mai fi cum o mai fi, dar, la mine, in curtea si in casa de la tara, e neeeeeeebuuuuuuuuunie. Balamuc. Si eu visez hoteluri. Vrabia malai viseaza. Io sunt asta. Dar, sa lasam hotelul, ca nu vad decat in septembrie – sper – unul si, sa revin la belelele mele. Astea pe vreme de șantier. Caldura mare! Da’ mare! Mare de tot! Frige aerul pe care il respir, basca ficatii in mine. Ei, si e o zarva si-o larmaraie si-o viermuiala, pe la mine… Doamne!… Mesterii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

