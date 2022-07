Viața era cu stil: Mercedes 300 Cabriolet, mașina celor bogați și faimoși Mercedes-Benz W188 a fost un sport tourer de lux produs de compania din Stuttgart intre 1951 și 1958. Cele mai scumpe și mai exclusiviste automobile, elegantul 300 S (1951-1954), construit manual, și succesorul sau 300 Sc (1955-1958) au reprezentat varful de lance al liniei Mercedes din epoca lor. Mercedes-Benz Type 300 (coduri de șasiu W186, […] The post Viața era cu stil: Mercedes 300 Cabriolet, mașina celor bogați și faimoși first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

