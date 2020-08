Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Badea (44 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a obținut promovarea in Liga 1 in urma ultimului rezultat din play-off-ul eșalonului secund (1-1 cu UTA Arad). UTA și FC Argeș au promovat in Liga 1! CS Mioveni merge la baraj, dupa golul marcat in ultima faza…

- CS Mioveni, formația pregatita de Claudiu Niculescu, merge la baraj dupa infrangerea surprinzatoare cu Petrolul (1-2). UTA și FC Argeș au promovat in Liga 1! CS Mioveni merge la baraj, dupa golul marcat in ultima faza a partidei dintre Rapid și Turris „Inseamna ca atat am meritat. Sunt dezamagit, pentru…

- UTA caștigat liga secunda și a promovat in Liga 1! La finalul ultimului meci din play-off (1-1 cu FC Argeș), Laszlo Balint, antrenorul aradenilor, a oferit declarații. UTA și FC Argeș au promovat in Liga 1! CS Mioveni merge la baraj, dupa golul marcat in ultima faza a partidei dintre Rapid și Turris…

- UTA Arad si FC Arges au promovat in Liga I de fotbal, in urma meciurilor de duminica din ultima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, iar CS Mioveni va juca un baraj cu echipa clasata pe locul 6 in primul esalon. FC Arges a obtinut in extremis promovarea, dupa ce Rapid a egalat-o pe Turris-Oltul Turnu…

- Final nerecomandat cardiacilor in Liga a 2-a. Meciul FC Argeș - UTA s-a terminat la egalitate, 1-1, insa ambele echipe au promovat direct, dupa ce Turris a fost egalata, la București, de Rapid, in minutul 90+7!Astfel, UTA a terminat Liga a 2-a pe primul loc, cu 30 de puncte, in timp ce FC Argeș a promovat…

- Astazi, de la ora 18:30, se disputa ultima etapa a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Meciurile FC Argeș - UTA, CS Mioveni - Petrolul și Rapid - Turris pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...

- FC Argeș și UTA Arad se intalnesc duminica, 2 august, intr-un meci decisiv pentru lupta la titlu, iar FRF a stabilit deja pe cine va trimite la centru. Din informațiile GSP.ro, Marcel Birsan, arbitru de Liga 1, va fi la centru la meciul de la Pitești. Acesta a condus miercuri meciul Chindia – Clinceni,…

- Alb-violetii au caștigat primul meci din play-off-ul Ligii 2, scor 2-1 cu Rapid, și urca pe locul de baraj, in timp ce giuleștenii ajung pe 5, fara nicio victorie. Rapid a pierdut meciul de acasa cu FC Argeș, scor 1-2, și se indeparteaza de atingerea obiectivului, promovarea in Liga 2. Jocul elevilor…