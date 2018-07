Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola a anuntat ca va creste preturile bauturilor acidulate deoarece costul de productie al dozelor a crescut pe fondul conflictului comercial initiat de Donald Trump. James Quincey, CEO-ul gigantului, a anuntat saptamana trecuta ca aceasta crestere este deranjanta insa inevitabila in contextul…

- Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in Republica Elena pana pe data de 31 iulie 2018, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina si vant foarte puternic, potrivit unei atentionari de calatorie emise de Ministerul roman al Afacerilor…

- Romania este maturata de furtuni, de la un colț la altul. Explicația, informeaza meteorologii, este un val uriaș de aer rece, care a devenit sursa instabilitații termice, care parca nu ne mai da pace. Codurile galbene de vreme rea continua – și vor mai continua ceva. Specialiștii anunța o posibila vara…

- Ploile torențiale ne-au dat batai de cap in ultima perioada, insa meteorologii au vești bune. In urmatoarele zile, vremea se va incalzi. Cateva zone din țara, insa, sunt sub avertizare de cod galben de ceața.

- Mihaela Buzarnescu a fost învinsa de japoneza Naomi Osaka în doua seturi, cu 6-4, 6-1, vineri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 226.750 dolari.

- Tarifele pentru parcari ar putea sa creasca, in urmatoarea perioada, in București, iar locuitorii capitalei ar putea fi nevoiți sa scoata din buzunare nu mai puțin de zece lei pentru a-și lasa mașina in centru.

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va întârzia, din cauza ca trebuie facute teste suplimentare, a declarat într-un interviu ministrul Transporturilor, Lucian Sova. ”Din pacate, sunt motive care ne determina sa nu putem receptiona aceste…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus la sfarsitul saptamanii trecute ca potrivit prognozei Comisiei Europene, Romania nu se va incadra in tinta de deficit bugetar din acest an si din 2019, sustinand ca Guvernul intentioneaza sa faca noi scumpiri, majorari de taxe si impozite.