Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita a declarat la Digi24 ca nu crede ca vor exista lucrari in execuție la Autostrada Ploiesti-Brasov mai devreme de trei ani de acum inainte. Ea a a precizat ca, in prezent, este analizata oferta…

- Directorul CNAIR, Mariana Ionița, este de parere ca nu vor exista lucrari in execuție la proiectul autostrazii Ploiești-Brașov mai devreme de trei ani. „Oferta este acum in analiza astfel incat sa ajungem la un contract care sa ne permita obtinerea unei documentatii bune care sa ne ajute sa facem o…

- Autostrada Ploiesti-Brasov ar putea intra in executie in trei ani insa pana atunci exista niste proiecte pentru fluidizarea traficului pe DN1, a anuntat duminica, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita, potrivit AGERPRES. Citește…

- Mariana Ionita, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a vorbit duminica despre Autostrada Ploiesti - Brasov, sustinand ca, deocamdata, este analizata oferta pentru revizuirea studiului de fezabilitate.

- Autostrada Ploiesti-Brasov ar putea intra in executie in trei ani insa pana atunci exista niste proiecte pentru fluidizarea traficului pe DN1, a anuntat duminica, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita. Aceasta a precizat,…

- In contextul in care DN1 este tot mai sufocat de mașini, romanii se intreaba cand vor putea circula pe autostrada Ploiești - Brașov, un drum de mare viteza care ar permite sa ajunga mult mai rapid in stațiunile montane. Directorul CNAIR, Mariana Ionița, a declarat la Digi24 ca nu crede ca vor exista…

- Vești mai puțin bune pentru mii de romani, chiar inainte de sarbatori. Primarul interimar, Nicolae Ciuca, a vorbit in cursul ședinței de Guvern de astazi despre posibilitatea introducerii unui lockdown, cat și depsre prelungirea starii de alerta. Totodata, noul primar a explicat necesitatea menținerii…

- Razvan Nicolescu, expert in energie: Riscurile ca gazoductul BRUA sa ramana gol sunt mari. Costurile cu transportul gazelor din facturi ar putea creste cu 25-30% Costurile cu transportul gazelor din facturile platite de cetateni si industrie ar putea creste cu 25-30%, intrucat investitia in gazoductul…