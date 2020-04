Vesti mai bune din Marea Britanie, Franta si Italia. Scaderea bilanturilor de COVID-19 da sperante

Regatul Unit a inregistrat duminica 413 decese suplimentare in spitalele cu pacienti afectati cu noul coronavirus, cifra care marcheaza o scadere clara si ridica bilantul total la 20.732 de morti in aceasta tara, potrivit AFP.



Noul bilant a fost facut public duminica de catre ministrul agriculturii si mediului George Eustice in cursul unei conferinte de presa, conform Reuters. Aceasta cifra, cea mai scazuta de la sfarsitul lunii martie, marcheaza o diminuare spectaculoasa fata de ziua precedenta, cand s-au inregistrate 813 decese suplimentare.



Ministrul britanic a spus ca un…