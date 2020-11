Vești bune pentru românii care au vouchere de vacanță. Decizia luată de Guvern Guvernul Romaniei a stabilit in ședința de vineri ca valabilitatea voucherelor de vacanța va fi extinsa. Mulți dintre romani nu și-au putut folosi voucherele de vacanța din cauza contextului epidemiologic. Din acest motiv, Guvernul a luat decizia sa extinsa valabiltatea voucherelor acordate in 2019 si 2020 pana pe 31 decembrie 2021. „Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada, care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de restrictii sanitare (…), vor putea fi utilizate pana la sfarsitul anului viitor, pana la 31 decembrie 2021, mai ales in contextul in care asteptarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

