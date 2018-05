Stiri pe aceeasi tema

- Preturile maxime la electricitate pentru consumatorii casnici vor scadea in medie cu 3,53% fata de preturile actuale, in urma aplicarii unei noi metodologii de calcul si avizare la nivelul furnizorilor de ultima instanta, a anuntat marti Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE).…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca nu a primit, pana in prezent, decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia desfasurata si care priveste incalcari ale legislatiei in domeniul concurentei de catre operatori de distributie a energiei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor, dar o va face dupa ce va primi decizia Consiliului Concurentei legata de investigatia declansata pe piata…

- ANRE mentioneaza insa ca atunci cand o va primi va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor. ”In momentul in care o vom primi, vom declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii…

- "Mai multe companii au fost pagubite. Au participat si oameni din interiorul Electrica, deci intr-un fel s-au furat singuri. Am sanctionat si compania Electrica, intrucat au fost pagubiti clientii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus catre clienti. Am sanctionat compania si, in premiera, vrem ca…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…

- Preturile de pornire la licitatiile unde furnizorii cumpara electricitate pentru consumatorii casnici vor fi in trimestrul doi din acest an cu 20% mai mici decat cele din primele trei luni ale anului, potrivit datelor postate pe site-ul bursei de energie OPCOM. Sesiunea de licitatii va…