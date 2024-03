Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) conditioneaza racordarea prosumatorilor la reteaua de energie electrica de instalarea unui contor suplimentar fata de cel instalat la limita proprietatii, iar in acest fel reglementatorul iroseste 100 milioane de euro, avertizeaza Asociatia…

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a pregatit infrastructura pentru taxarea autoconsumului pe banii prosumatorilor, in ciuda asigurarilor din partea Guvernului… The post ENERGIE REGENERABILA Vor plati prosumatorii din Romania ”taxa pe soare”? first appeared on Informatia…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei nu are in vedere niciun plan de elaborare a unui cadru de reglementare prin care sa se introduca o asa numita “taxa pe soare”, precizeaza presedintele ANRE, George Niculescu, citat de Agerpres. “Avand in vedere cele mentionate, tinand cont de…

- Sistemul de taxare al RATBV este afectat miercuri dimineata de probleme tehnice ca urmare a unei avarii la reteaua electrica a sediului regiei de transport. In aceasta dimineața, 21 februarie, drept urmare a unei avarii la rețeaua electrica a sediului RATBV (a fost agațat un cablu in șantier), s-a produs…

- In timp ce patronul de la pensiunea Ferma Dacilor acuza o mana criminala in cazul incendiului de acolo, ANRE sustine ca ansamblul era racordat ilegal la retea, printr-un cablu de 650 de metri.Patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a depus contestatie impotriva masurii de arest preventiv si…

- Patronii de la Ferma Dacilor ar putea fi vizați de mai multe acuzații. Asta dupa ce Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a confirmat ca pensiunea era branșata ilegal la sistemul de electricitate, iar experții spun ca improvizația facuta pentru curentul electric era un adevarat pericol.

- Mai mulți furnizori de energie, care au achizitionat prin Mecanismul de Achizitie Centralizata de Energie Electrica o cantitate de energie mai mare decat portofoliul pe care il aveau, au fost sancționați de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Anunțul a venit din partea…