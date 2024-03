Gata cu boieria!: când încetează plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică Momentul se apropie implacabil și, cu siguranța, va starni un val de panica in randul romanilor. Ministerul Energiei propune renunțarea la plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale! Aceasta decizie vine ca un șoc pentru mulți, dat fiind contextul economic incert și inflația galopanta din ultima perioada. Autoritațile, sub presiunea unei inflații crescande, au luat masuri de plafonare a prețurilor la energie electrica și gaze naturale in ultimii doi ani. Aceasta forma de ajutor a fost vazuta ca o gura de oxigen pentru romanii afectați de creșterea facturilor, insa acum pare sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

