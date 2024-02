Stiri pe aceeasi tema

- Problema a fost semnalata la ANRE inca din noiembrie 2023, de catre Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) si Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Acestea au semnalat ANRE faptul ca, ″pentru ca emiterea si transmiterea facturii in sistemul RO e-Factura…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat in consultare publica noile reguli privind racordarea pe baza de licitatie a locurilor de producere a energiei electrice...

- Am o veste buna, a fost implementata soluția de respingere a facturilor duplicat in e-Factura, a declarat Doinea Sandu, Consilier Superior, Biroul Elaborare Strategie și Informatizare, Unitatea de management a Informației, Agenția Naționala de Administrare Fiscala.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja , și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja , deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Reprezentanți ai Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF), centrul IT al Ministerului Finanțelor, s-au intalnit ieri cu specialiști ai firmelor de facturare online și ai furnizorilor de programe de contabilitate, cu care au discutat o parte dintre problemele sistemului eFactura.A fost…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) atenționeaza asupra unei campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita ”Fișele Client și Fișa Furnizor (daca este cazul) pentru facturile emise și primite in luna curenta, pentru verificarea setarilor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis, miercuri, ca exista o campanie de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabililor li se solicita anumite documente in legatura cu e-Factura, astfel ca aceștia ar trebui sa fie atenți la informațiile pe care le primesc.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se afla in pline acțiuni de control la 6 mari furnizori de energie electrica, la principalii 3 mari furnizori de gaze, dar și la traderi, se arata in raspunsurile transmise de catre instituție in urma unor solicitari ale HotNews.ro. ANRE…