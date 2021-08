Vesti bune pentru parintii din Constanta. DGAS cauta sa inchirieze un spatiu pentru a amenaja o cresa

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 4 crese care sunt in administrarea Primariei Constanta vor putea fi frecventate de 215 copii.Dupa decizia Guvernului de a permite creselor sa functioneze din nou la capacitate maxima la insistentele municipalitatii constantene, Directia Generala de Asistenta Sociala anunta ca numarul locurilor…

- In vara anului trecut, Prefectura Constanta a atacat in instanta o concesiune pe 30 de ani, aprobata de CLM, fara licitatie, in statiunea Mamaia MIG 2000 a declarat recurs la Curtea de Apel Constanta Societatea detine terasa Tomis din statiunea Mamaia a utilizat un teren in suprafata de 510,6 mp care…

- Spațiu indragit de promenada și de petrecere a timpului liber, Parcul Arini din municipiul Sebeș va fi reabilitat și revitalizat prin intermediul unui amplu proiect pe care il susține Primaria Municipiului Sebeș. Acest proiect presupune amenajarea mai multor spații cu destinații utile: alee ecologica…

- Primaria Constanta lanseaza in acest weekend „Constanta coffee break“, un proiect prin care pana la 15 septembrie, sambata si duminica, intre 08:00 si 23:00, bulevardul Tomis se va transforma intr-o zona de promenada.

- Viile Noi, cu deschidere pe colt ndash; vila P 1Et M cu o suprafata totala de 283 mp dispusa astfel:Parter ndash; 105 mp ndash; spatiu comercial productie;Etaj ndash; 108 mp ndash; apartament cu 4 camere, bucatarie, 2 bai, camera depozitare compartimentarile sunt din rigips , cu acces direct din strada;Mansarda…

- Zeci de persoane au protestat, in aceasta seara, in fața Primariei Brasov. Este vorba despre parinții micilor sportivi legitimați la secția de fotbal de la Corona Brasov, care si-au adus si copiii la acțiune. Acestia sunt nemulțumiți ca primarul Allen Coliban vrea sa desființeze echipa de fotbal de…

- Politia Locala Targu Jiu isi cauta un sediu pentru amenajarea unor spatii de lucru: dispecerat modern, sala de instruire si pregatire a personalului, birou pentru relatiile cu publicul, spatiu pentru arhiva institutiei si spatiu pentru depozitarea ma...

- Curtea Caminului pentru persoane varstnice a fost infrumusetata astazi de bunicii institutionalizati in cadrul proiectului social "O floare pentru fiecare bunic" initiat de Primaria Constanta prin Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta. La actiune a luat parte si viceprimarul Constantei, Ionut…