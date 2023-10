Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ar putea beneficia de acces gratuit la muzee, concerte si spectacole, precum si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice, potrivit unui proiect de lege depus in Parlament de catre deputatul USR Filip Havarneanu, scrie News.ro.

- Drumul echipei naționale de fotbal spre EURO 2024 se incheie in noiembrie, cu meciul impotriva Elveției, pe Arena Naționala, partida la finalul careia tricolorii ar putea obține calificarea la turneul final. FRF a anunțat vineri ca pune in vanzare biletel

- Muzeul Abandonului a inaugurat joi o expozitie ce va fi disponibila, cu acces gratuit, in spatiul Cartierului Creativ din Amzei 13. Proiectul se intituleaza Unboxing Muzeul Abandonului - Live Museum si se desfasoara intre 10 august si 7 septembrie, de miercuri pana duminica, intre orele 12.00 - 20.00,…

- Burse FLEX 2024-2025: elevii de liceu din Romania pot studia gratuit un an in SUA. Au inceput inscrierile. Condițiile Burse FLEX 2024-2025: Liceenii romani se pot inscrie pana in 28 septembrie 2023 pentru burse de schimb de experiența in America. Este vorba despre programul educațional FLEX, finanțat…